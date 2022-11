بنگلور:کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ( آر. ایس. ایس) کے مسلم ونگ 'مسلم راشٹریہ منچ' کی جانب سے 'اسٹوڈینٹ ونگ' کا افتتاح کیا گیا۔اس موقع پر کہا گیا کہ ایم آر ایم ملک بھر میں پھیلایا جائے گا .مسلمانوں کو آر ایس ایس و بی جے پی سے جوڑا جائے گا. Muslim Rashtriya Manch Of RSS Launch Its Students Wing In Karnataka

بنگلور میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ

اس اجلاس میں میں مسلم راشٹریہ منچ کے قومی کنوینر کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مسلم لیڑران نے شرکت کی. پروگرام کے اجلاس کے دوران مسلم راشٹریہ منچ سے جڑے اسٹوڈینٹس کے لئے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔

ایم. آر. ایم مسلمانوں کو آر. ایس. ایس سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے

یہ بھی پڑھیں:Congress Blamed Owaisi کانگریس نے اویسی کا موازنہ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت سے کیا

اس موقع پر آر. ایس. ایس، مسلم راشٹریہ منچ، بی جے پی لیڑران نے ایم. آر. ایم کے اسٹوڈینٹس ونگ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی. مسلم راشٹریہ منچھ کے نیشنل کنوینر ڈاکٹر ماجید نے کہا کہ آر. ایس. ایس جوڑنے کی بات کررا ہے تو بھارت جوڑو یاترا توڑنے کی بات کر رہی ہے. Muslim Rashtriya Manch Of RSS Launch Its Students Wing In Karnataka