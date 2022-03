ریاست کرناٹک کے مختلف اضلاع میں گزشتہ چند مہینوں سے کئی فرقہ وارانہ واقعہ پیش آیا ہے، جس میں بلگام میں ایک مسلم نوجوان کا قتل، Murder of Muslim youth in Belgaum گدگ نرگند میں مسلم نوجوانوں پر حملہ جس میں ایک کی موت، شیموگہ شہر میں بجرنگ دل ممبر کے قتل کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں میں تشدد و آگزنی، گلبرگہ آلند درگاہ معاملے میں سینکڑوں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور حال ہی میں بیجاپور کی ایک خاتون نے مسلمانوں کی نسلکشی کی دھمکی جیسے معاملے شامل ہیں۔ Violence in many districts of Karnataka

کرناٹک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا تحفظ کرنے میں اقلیتی کمیشن ناکام

ان تمام واردات میں یہ دیکھا جارہا ہے کہ ان میں راشٹرییہ سویم سیوک سنگھ، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے کارکنان کا ہاتھ ہے۔

ریاست میں پیش آرہے ایسے دردناک حادثات و ہندو و مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے و نفرت کے زہر گھولنے جیسے حالات میں کرناٹک اقلیتی کمیشن اپنے پاس جیوڈیشیل پاورس ہوتے ہوئے بھی ناکام نظر آرہی ہے۔ Karnataka Minority Commission on Violence in Karnataka

اس سلسلے میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ کمیشن کے چیئرمین جاگ رہے ہیں اور کہ رہے ہیں کہ وہ اب نرگند، شیموگہ اور آلند درگاہ کا دورہ کرکے موضون اقدامات اٹھائیں گے۔