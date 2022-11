بنگلورو:کرناٹک کے ہاویری ضلع ہرے کیرور شہرمیں گیارہویں شریف کے موقع پر مسلم علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں خواتین کی جانب سے گیارہ دنوں تک محفل ذکر اہتمام چراغاں روشن کا اہتمام کیا گیا۔Mehfil E Zakir On The EVE Of Gyarvi Sharif In Bengaluru In Karnataka

گیارہویں‌شریف حضور سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لئے منعقد کی جانے والی محفل کو کہا جاتا ہے ۔آپ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 11 ربیع الثانی ہے ۔تو اس مناسبت سے آپ کے ایصال ثواب کے لئے گیارہویں شریف کے نام سے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے ۔

ان محافل میں قرآن خوانی ،نعت خوانی ،وبیان وذکر واذکار اور ذکر صالحین کے ساتھ ساتھ طعام فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے ۔ ایصال ثواب کی صورت میں سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے ۔اور‌اس مہینے میں یہاں مساجد خانقاہوں گھروں میں گیارہویں شریف لنگر عام کا اہتمام بھی بڑی عقیدت احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔Mehfil E Zakir On The EVE Of Gyarvi Sharif In Bengaluru In Karnataka