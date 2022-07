ریاست کرناٹک کے ضلع بیدر میں جمیعت علماء ہند بیدر کے صدر مولانا مفتی غلام یزدانی نے قربانی کے حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی اولاد تک کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور عملی نمونہ دکھایا کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔' Maulana Mufti Ghulam Yazdani statement on Sacrifice

اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کریں، مولانا مفتی غلام یزدانی

انہوں نے کہا کہ 'قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو اگر کوئی شخص قربانی دینے کے قابل ہے باوجود اس کے وہ قربانی نہیں دے رہا ہے تو اللہ کے رسول ﷺنے اس شخص کے لیے سخت تاکید فرمائی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں دے رہا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔'

مولانا مفتی غلام یزدانی نے مزید کہا کہ قربانی اللہ کی رضا کے لئے کریں اس کا دکھاوا نہ کریں اور خاص کر عیدالاضحیٰ کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اپنے گھروں کے اطراف و اکناف صفائی کا خاص خیال رکھیں۔' cleanliness on the occasion of Eid-ul-Adha