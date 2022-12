بیدر:کرناٹک کے بیدر ضلع میں واقع خدمت فاؤنڈیشن کے صدرسید منصور احمد قادری نے مقامی باشندوں بالخوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈھونڈیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس کا نام فہرست میں ہے اور کس کا نہیں ۔Khidmat Foundation Appeal To People To Check Out Their Names In Voters List

خدمت فاؤنڈیشن کی لوگوں سے ووٹرز لیسٹ میں اپنا نام تلاش کرنے کی اپیل

سید منصور احمد قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خدمت فاؤنڈیشن بیدر کی جانب سے ووٹر لسٹ سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے بیدر کے اسمبلی حلقہ شمال کے تمام بوتھوں سے تقریبا 13500 ناموں کو ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کئے گئے ہیں۔ان کی فہرست ان کے پاس ہے۔ انہوں نے اسمبلی حلقہ شمال کے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ گھر سے ایک فرد دفتر خدمت فاؤنڈیشن پہنچ کر اپنے نام ووٹر لسٹ میں چیک کر لیں ۔

منصور احمد قادری نے مزید بتایا کہ اگر کسی کا نام خارج کر دیا گیا ہے یا کسی کی عمر اٹھارہ سال ہوئی ہے۔وہ ووٹر لسٹ میں اپنا درج کروائیں۔

انہوں نے کہا کہ خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک آفس میں ووٹر لسٹ سے متعلق معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔