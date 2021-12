کرناٹک قانون ساز کونسل کے 25 سیٹوں کے لیے ہوئے انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی نے 11-11 سیٹوں پر کامیابی درج کی The Congress and the BJP won 11 seats each ہے، جب کہ جے ڈی ایس پارٹی ہاسن اور میسور میں 2 سیٹوں پر اور ایک آزاد امیدوار بلگاوی سے کامیاب ہوا ہے۔

کرناٹک قانون ساز کونسل انتخابات، کانگریس اور بی جے پی نے مساوی سیٹیں حاصل کیں

ان ایم ایل سی الیکشن کے نتائج MLC election results کو کانگریس کے سینئر رہنما عبد المنان سیٹھ Senior Congress leader Abdul Mannan Sait نے کانگریس کی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ عوام بی جے پی کو اس کی عوام مخالف پالیسیوں کی وجہ سے رد کر رہی ہے۔ جب کہ کانگریس لیڈر جی اے باوا نے یوسف شریف عرف گجری بابو کی ناکامی کو سیاسی سفر کا حصہ بتایا۔

ان نتائج کے ساتھ، 75 رکنی 'اپر کونسل' میں بی جے پی کی تعداد 32 سے بڑھ کر 37 ہوگئی ہے، جب کہ کانگریس کی تعداد 29 سے گھٹ کر 26 ہوگئی ہے اور جے ڈی (ایس) کی تعداد 12 سے گھٹ کر 10 پر آگئی ہے۔

بنگلور اربن سے کانگریس کے بنگلورو اربن کے امیدوار، یوسف شریف جنہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے 1,744 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کے اثاثوں کا اعلان کیا تھا، بی جے پی کے گوپی ناتھ ریڈی سے ہار گئے۔

یاد رہے کہ 10 دسمبر کو ہونے والے انتخابات میں تمام 25 سیٹوں پر 99 فیصد سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ درج کیا گیا تھا، جس کے لیے کل 90 امیدواروں نے اپنی قسمت آزمائی، جن میں بی جے پی اور کانگریس کے 20، اور جے ڈی (ایس) کے چھ امیدوار شامل تھے۔