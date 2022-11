بنگلور: کرناٹک کانگریس نے ریاستی حکومت کی "ویویکا اسکیم" Viveka Scheme کے خلاف مہم شروع کی ہے جس کے تحت نئے بنائے گئے کلاس رومز کو بھگوا رنگ میں پینٹ کیا جائے گا۔ کانگریس نے مہم کا آغاز "سی ایم انکل" کے ہیش ٹیگ کے ساتھ کیا اور وزیراعلیٰ بسواراج بومئی پر زور دیا کہ وہ کلاس رومز کو پینٹ کرنے کے بجائے پہلے بچوں کے لیے بیت الخلا بنوائیں۔ مہم کے ذریعے کانگریس نے اسکولی بچوں کی جانب سے بومئی سے سوالات کیے ہیں۔ Karnataka Congress started a campaign against painting classrooms in saffron colour

پوری ریاست میں اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کا فقدان ہے، بچے بیت الخلاء کے بغیر مشکلات کا شکار ہیں۔ Saffron Project in Schools۔ وزیراعلیٰ انکل، اسکول کی عمارتوں کو زعفران سے رنگنے سے پہلے، بیت الخلا بنوائیں، ہمیں پینے کا صاف پانی اور ایسی سہولیات فراہم کریں جو بچوں کو اسکولوں کی طرف راغب کرسکیں"۔ کانگریس پارٹی نے ٹویٹ کرکے طنز کیا۔ کانگریس نے یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت سوامی وویکانند کے نام سے اس اسکیم کو نافذ کر رہی ہے جو ملک میں صنعتی اور سائنسی انقلاب کے ذمہ دار تھے، لیکن وزیر اعلیٰ "ایسے پروگراموں کو نافذ کرنے کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں جو طلباء میں سائنسی مزاج پیدا کریں"۔ saffron colour in classrooms in Karnataka

کرناٹک کے اسکولوں میں "کوئی اچھی تعلیم نہیں ہے، دوپہر کا کھانا مناسب نہیں ہے، آپ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ غذائی قلت کے شکار بچوں کو انڈے دینے کی اسکیم پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو رہا، انڈے تقسیم کرنے پر کارروائی کریں، انڈے کی خریداری میں بھی کرپشن کی گنجائش نہ دیں۔ پارٹی نے مزید کہا۔ وویکا اسکیم کے تحت 8,100 کلاس رومز کو زعفرانی رنگ میں پینٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، بی جے پی کی قیادت والی کرناٹک حکومت بھی پرائمری، ہائی اسکول اور کلاس 11 اور 12 کے طلباء کے لیے مراقبہ کی کلاسیں شروع کرنے والی ہے۔