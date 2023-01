بیدر: چیف منسٹر کرناٹک بسوارجا بومئی Chief Minister of Karnataka Basavaraj Bommai نے کہا کہ گذشتہ ایک ہفتہ میں بیدر ضلع کی تمام ثقافتی، فنی، ادبی اور زرعی نمائشوں کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ بیدر اتسو 2023 Bidar Utsava کے ایک حصہ کے طور پر بیدر قلعہ کے احاطہ میں منعقد اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بیدر ضلع، جو کرناٹک ریاست کا قدیم ترین ضلع ہے، اپنی تاریخ کے لیے مشہور ہے اور یہاں کی ثقافت منفرد ہے۔ کرناٹک کی سرحد پر واقع بیدر ضلع میں وہ اصل جگہ جس نے 12ویں صدی میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا اور دنیا کی پہلی پارلیمنٹ بسواکلیان انوبھو منڈ پہ بساویشور کے نظریہ کا ضلع ہے۔ ایسے مشہور ضلع بیدر میں تمام مقررین کی محبت اور اعتماد کے ساتھ موجودگی لسانی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ Chief Minister Promise for Comprehensive Development of Bidar district

انہوں نے کہا کہ اس تمام ورثے کو ایسے ادیبوں اور عوامی شخصیات نے مسلسل برقرار رکھا ہے۔ تہذیب اور ثقافت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں خاص طور پر اپنی بنیادی تہذیبی ثقافت کو محفوظ رکھنا چاہیے اور پروان چڑھانا چاہیے۔ چونکہ بیدر اتسو 6-7 سال بعد ہو رہا ہے، آپ سب کو اعتماد کے ساتھ بیدر اتسو میں حصہ لیا اور اسے کامیاب بنایا اس تہوار سے ہماری تاریخ اور ورثے کو محفوظ کرنے کا کام ایک بار پھر سے شروع ہوا ہے۔ اس تہوار نے یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میلہ نے بیدر ضلع کے فنکاروں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، تاہم مختلف ریاستوں کے مشہور فنکاروں اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی شرکت دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری حکومت ضلع بیدر کی جامع ترقی کے لیے پرعزم ہے۔

بھالکی تعلقہ اور اوراد تعلقہ کی 36 جھیلوں اور 252 کروڑ کے پروجیکٹ کو منظوری دی گئی ہے اور جلد ہی اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ملاماڑی اپر بنک اور ملاماڑی لوور بنک، کارنجہ پراجیکٹ کی منظوری دے دی گئی ہے تاکہ بیک واٹر ایریا کے لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کی جاسکیں۔ ضلع میں دو کوآپریٹیو شوگر فیکٹریوں کی مدد کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ضلع بیدر میں بڑے پیمانے پر صنعت ہونی چاہیے، جو صنعت شروع میں آئی تھی وہ اب پورے پیمانے پر کام نہیں کر رہی، انہوں نے وعدہ کیا کہ بیدر ضلع کی صنعتی ترقی کے لیے صنعتکاروں کا سربراہی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اسی موقع پر بیدر اتسو 2023 کے حصہ کے طور پر سامنے لایا گیا ایک یادگار شمارہ بھی جاری کیا گیا۔ Chief Minister Karnataka Basavaraj Bommai in Bidar

اس موقع پر کیمیکل اور کھاد کے وزیر و رکن پارلیمنٹ بیدر بھگونت کھوبا، ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل کے وزیر و بیدر ضلع کے انچارج وزیر شنکر بی پاٹل، مویشی پالن کے وزیر پربھو چوہان، بیدر کے ایم ایل اے رحیم خان، اسٹیٹ انڈسٹریل اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدر ڈاکٹر شیلیندر، ریاستی مراٹھا ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدر ڈاکٹر ایم جی مولے، ہمنآباد کے ایم ایل اے راج شیکھرا بی پاٹیل بھالکی رکن اسمبلی ایشورا کھنڈرے، بیدر ساؤتھ کے رکن اسمبلی بندپا قاسیم پورہ، بسواکلیان۔ ایم ایل اے شرانو سلاگار، قانون ساز کونسل کے رکن رگھوناتھ راؤ ملکاپورے، ڈاکٹر چندر شیکھرا بی پاٹل، ششیل جی ناموشی، بھیم راؤ پاٹل، کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین روف الدین کچہری والا ، بیدر اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بابو والی، رکن قانون ساز اسمبلی کونسل بابو راؤ ، ضلع ڈپٹی کمشنر گووندریڈی، ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر شلپا ضلع سپرنٹنڈنٹ آف پولیس دیکا کشور بابو اور دیگر موجود تھے۔