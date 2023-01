بیدر میں 4 جنوری کو روزگار میلہ

بیدر:ریاست کرناٹک کے ضلع بیدر ایک پسماندہ ضلع ہے، یہاں کے کئی مسائل ہیں۔ جیسے تعلیم، صحت اور بے روزگاری اہم مسئلہ ہے۔ اس سے یہاں کی عوام فکر میں شب وروز مبتلا رہتی ہے۔ جہاں تک بےروزگاری کی بات ہے یہاں کا نوجوان پڑوسی ریاست مہاراشٹرا اور تلنگانہ میں روزگار کے موقع تلاش کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ بیدر شہر کے نوجوانوں میں سب سے اہم مسئلہ روزگاری کا ہے۔ سماجی کارکن اور کانگریس کے رہنما عبدالمنان سیٹھ فاؤنڈیشن کی جانب سے 4 تاریخ کو صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک شہر کے شاہین نگر میں روزگار میلے کا انعقاد کیا ہے۔ Job Fair Will Conduct In Bidar In Karnataka

عبدالمنان سیٹھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ 4 جنوری 2023 بیدر شہرکے شاہین نگر میں ایک روزگار میلے کا انعقاد عمل میں لایا جارہا ہے۔ اس کتاب میلے میں تقریبا 100 کمپنیاں بشمول ریلائنس یریٹیل لمیٹڈ، ٹاٹا میکرو پولو لمیٹڈ، ٹویوٹا (کرلوسکر)، الیکٹرک موبلٹی سروسز، اپولو فارمیسی لمیٹڈ، اے سی سی سیمنٹ، آئی سی آئی سی آئی بینک، ایس بی آئی بینک، ٹاٹا کیپٹل فائنانس لمیٹڈ، اور دیگر کئی کمپنیوں کے اہم ذمہ داران اس میلہ میں شرکت کریں گی۔

سماجی کارکن عبدالمنان سیٹھ نے بتایا کہ اس روزگار میلے میں ہزاروں امیدواروں کو ان کی اہلیت کے مطابق مختلف نوکریاں ملیں گی۔اس سال کے پہلے روزگار میلہ میں تقریبا 8 ہزار امیدواروں کی شرکت متوقع ہے۔ عبدالمنان سیٹھ نے کہا کہ اس روزگار ملیہ کا واحد مقصد بیدر ضلع کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنا ہے۔ بے روزگاری کا مسئلہ ختم ہونے سے ضلع بیدر میں خوشحالی آئے گی اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کے لیے تمام لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان نسل کوروزگار سے جوڑا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے ریاست میں بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار مہیا کرانے میں پوری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ Job Fair Will Conduct In Bidar In Karnataka