میسور: حیدرآباد کے نواب سر میر عثمان علی خان نظام ہفتم کے پوتے نواب میر نجف علی خان نے میسور محل میں یادوویر کرشنا دت چامراج واڈیار سے ملاقات کی۔

نظام کے پوتے اور میسور وڈیار کی 100 سال بعد ملاقات

دونوں شاہی خاندان 100 سال بعد ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ شاہی خاندان نے سابق حکمرانوں کی اولاد کے لیے ایک غیر رسمی گروپ بنانے میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کی۔





بعد میں، وڈیار نے انگریزوں کے خلاف دوسرے مہاراجوں کے مفادات کے تحفظ اور 1965 میں بھارت چین جنگ کے دوران آصف جاہیوں کے کردار پر روشنی ڈالی۔ میر عثمان علی خان نے ملک کی مدد کے لیے 5,000 کلو گرام سونا عطیہ کیا تھا۔

انہوں نے اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی کہ نظام میسور محل کے ایک انتہائی اہم حصے کی تعمیر میں مدد کرنے کے لیے کافی مہربان تھے۔

اسی دور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس (IISc) بنگلورو کو کئی سالوں تک بھاری رقوم کے ساتھ سپورٹ کیا۔ اس طرح IISc میں تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں پی ایچ ڈی طلبا کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مقامی سطح پر ترقی کی حمایت کی۔