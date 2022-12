ریاست کرناٹک کے دارلحکومکت راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی ذیلی تنظیمیں ہندو جنجاگروتی سمی، رام سینا اور درگا سینا کی جانب سے ملک بھر میں چلائے جارہے اینٹی حلال کیمپین کے تحتآج بنگلور میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔Hindu outfits launch campaign against Halal products in Karnataka

احتجاج

اس موقع پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے رام سینا کے لیڈر سندریش نرگال نے کہا کہ انہوں مرکزی بی جے پی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کہ حلال سرٹیفیکیشن پر پابندی عائد کی جائے. بیف ایکسپورٹ معاملہ پر ان کا کہنا ہے کہ بیف ایکسپورٹ پر بھی مرکزی حکومت کو پابندی عائد کرنی چاہئے۔