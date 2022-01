اس عظیم الشان مشاعرہ کی صدارت حسین باشاہ کرناٹک اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر بی جے پی نے فرمائی ریاض الرحمن انصاری، ڈاکٹر محمد نور بوڈے و دیگر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ Mushaira in Yadgeer

اس موقع پر ارشاد انجم مالیگاؤں، ملک منظر مالیگاؤں، ڈاکٹر عتیق اجمل گلبرگہ، مقیم بابا گلبرگہ، توفیق اسد تماپوری، اوصاف مجاہد عظیم فریدی، محمد صادق عمری، ظہیر حسین حافظ محمد شعیب، شوکت حسین مشکور کے علاوہ دیگر شعراء کرام نے ملک کے موجودہ حالات پر اپنی شاعری کے ذریعے ملک میں قومی یکجہتی و امن کے پیغام کو عام کرنے پر زور دیا۔ Poetry is Part of Our Culture

یادگیر میں عظیم الشان مشاعرہ کا انعقاد

صدر مشاعرہ حسین باشاہ نے کہا کہ مشاعرے اپنی تہذیب کا ایک حصہ ہیں اردو زبان و ادب کے فروغ میں مشاعرے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کنوینر مشاعرہ محمد مولا علی سوداگر نے تمام مہمان خصوصی شعراء کی گل پوشی اور شال پوشی کی۔

ارشاد انجم مالیگاؤں نے اس مشاعرے کی نظامت فرمائی عابد حسین پگڑی، کلیم فریدی، محمد شمس الدین، شیخ امجد، عبدالرؤف و دیگر نے اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔