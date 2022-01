کرناٹک حکومت نے ریاست میں بڑھتے ہوئے کورونا کے معاملات Corona Cases کو دیکھتے ہوئے کرفیو نافذ کیا ہے۔ جس کے چلتے یادگیر ضلع انتظامیہ نے بھی ہفتہ واری کرفیو کا اعلان کرتے ہوئے شہر میں صرف اشیائے ضروریہ کو چھوڑ کر تمام کاروباری مراکز بند All Business Centers Closed Except for Essentials رکھنے کی ہدایت کی ہے۔

یادگیرمیں ویکینڈ کرفیو

کورونا کی تیسری لہر Corona Third Wave کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کے طور پر ہفتے کے آخری دو دن ویک اینڈ کرفیو لگایا ہے۔

ویک اینڈ کرفیو کے دوران کرانہ، سبزی، میڈیکل، فروٹس، راشن کی دکانوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ آٹو اور ٹیکسی کو صرف بس اسٹینڈ ریلوے اسٹیشن کے لئے چلائے جا رہے ہیں۔

نئے احکامات کے مطابق شادیوں میں کھلے مقام پر دو سو بند مقام پر سو افراد کی شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔

احتجاجی ریلیاں دھرنے اور مظاہروں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہفتہ واری کرفیو کے دوران صبح سے ہی شہر کی تمام سڑکیں سنسان نظر آئیں۔