بنگلورو: کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں واقع دھرمیندر فین کلب کے ذمہ دار ششی کانت شرما نے کہا کہ اس سال بھی بنگلور سے دھرمیندر کے پرستاروں کا ایک کارواں ممبئی کے لئے روانہ ہورہا ہے۔Dharmendra Fan Club To Travel To Mumbai And Celebrate 87th Birthday Of Dharmendra

پرستاروں کی ٹیم اداکار دھرمیندر ہی کی رہائش گاہ پر ان کا یوم پیدائش منائے گی ۔عظیم اداکار دھرمیندر کو خصوصی تحفہ پیش کیا جائے۔ ششی کانت شرما نے بتایا کہ بنگلور کے قریب رام نگر شہر میں بھی دھرمیندر کے یوم پیدائش کو نہایت مسرت کے ساتھ منایا جاتا ہے.اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ اداکار دھرمیندر کا پورا نام دھرمیندر سنگھ دیول ہے، ان کی پیدائش 8 دسمبر 1935 میں پنجاب میں ہوئی تھی۔ دھرمیندر کو بالی ووڈ کا ہی مین(He man) کہا جاتا ہے، انہوں نے اب تک 300 سے زائد فلموں میں کام کیا ہے.

دھرمیند لوک سبھا کے رکن بھی رہ چکے ہیں.دھرمیندر کو ان کی فلم انڈسٹری کی خدمات کے سلسلے میں انہیں'پدم بھوشن سے نوازا جا چکا ہے ۔