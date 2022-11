بیدر: بیدر اتسو کے لیے مناسب لوگو ( LOGO ) کو تیار کرکے نقد انعام جیتنے کا سنہری موقع ہے۔ آپ کے ہاتھوں بنایا گیا لوگو بیدر اتسو 2023 میں استعمال کیا جائے گا۔ بیدر ضلع ایک تاریخی اور مذہبی مقام ہے۔ یہاں کے مختلف سیاحتی مقامات اور بیدری آرٹ بھی مشہور ہے۔ اس مقصد کے تحت نئے سال میں 7-8-9 جنوری 2023 کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بیدر اتسو منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بیدر و بیدر اتسو کمیٹی کے کارگزار صدر گووند ریڈی کی جانب سے بیدر اتسو پروگرام کے لیے عوام سے مناسب لوگو ( Logo ) کو تیار کر کے پیش کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ Create a Logo for Bidar Utsav and get Rewarded

اس ضمن میں آپ کے تیار کردہ لوگو ( Logo ) کو 22 نومبر کی شام پانچ بجے تک ڈپٹی کمشنر آفس میں خود یا ای میل کے توسط سے لوگو روانہ کریں۔ حتمی طور پر منتخب ہونے والے لوگو ( Logo ) کو بیدر اتسو میں استعمال کیا جائے گا۔ کامیاب ہونے والے کو دو ہزار روپے نقد انعام بیدر اتسو کمیٹی کی جانب سے دیے جائیں گے۔ Create a Logo for Bidar Utsav and get Rewarded