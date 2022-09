گلبرگہ:ریاست کرناٹک گلبرگہ گرامین کے سرکل انسپکٹر شری منتھ الال کو یونیٹیڈ اسپتال سے زیرو ٹرافک کے ذریعہ گلبرگہ ایرپورٹ پہنچ کر ائر امبولنس کے ذریعہ بنگلور منی پال اسپتال کو منتقل کیاگیا۔Circle Inspector Seriously Injured During Raid In Gulbarga In Karnataka

اس موقع پر گلبرگہ ضلع کے پولیس سپرٹینڈنٹ محترمہ ایشا پنت نے کہا کہ چار دنوں قبل زخمی سرکل انسپکٹر شری منتھ الال کمپلاپور اور مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے منشیات فروشوں کے اڈے پر چھاپہ ماری کے لئے گئے جہاں ان پرجان لیوا حملہ کیا گیا۔

منشیات فروشوں کے حملے میں پولیس اینسپکٹرشدید طور پرزخمی

انہوں نے کہاکہ اس حملے میں منشیات فروشوں کا گروہ ملوث ہے۔ان کی تلاش جاری ہے۔پولیس نے منشیات فروشوں کے گروہ سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں کو گرفتار کرنے کے لئے بڑے پیمانے پر چھاپہ ماری مہم چلا رہی ہے۔

پولیس سپرٹینڈنٹ محترمہ ایشا پنت نے مزید کہاکہ گرامین کے سرکل انسپکٹر شری منتھ الال کی حالت میں بہتری ہے ۔ڈاکٹروں نے کہاکہ مزید بہتری کی گنجائش ہے۔اسی وجہ سے سرکل انسپکٹر شری منتھ الال کو گلبرگہ سے بنگلورو کے ہستپال منتقل کیاگیا ہے تاکہ ان کی صحت میں جلد سے جلد بہتر آسکے۔