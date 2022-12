بیدر: کرناٹک کے مختلف اضلاع میں اگنی ویر کے تحت بھارتی فوج میں تقرری کے لئے کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔اگنی ویر کے لئے نوجوانوں میں زبردست جوش و خروش پایا جا رہا ہے ۔Bidar MP Bhagwanth Khuba On Agniveer Camp In Bidar In Karnataka

اگنی ویرا یوجنا کے تحت ضلع بیدر کے نہرو اسٹیڈیم میں منعقد انڈین آرمی بھرتی کے لئے کیمپ کا اہتمام کیا گیا جس میں 70 ہزار سے زائد نوجوانوں نے درخواست دی ہے۔ سب سے زیادہ بیلگام ضلع سے 50 ہزاراور بدیر ضلع سے دو نوجوانوں نے فوج میں بھرتی کے لئے رجسٹریشن کئے ہیں

بیدر سے رکن پارلیمان اور مرکزی وزیر بھگونت کھو با نے کہاکہ نہرو اسٹیڈیم میں جاری اگنی ویر کیمپ میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنے ملک کی خدمت کے لئے ان کے جوش و جذبے کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ۔

ملک کی خدمت کے لئے نوجوانوں کے جوش و جذبہ کو سلام

انہوں نے کہاکہ میں نے بیدر میں واقع ضلع اسٹیڈیم میں منعقد اگنی ویر کیمپ کا دورہ کیا اور تمام تر معلومات حاصل کی ۔اپنی طرف سے تمام سہولیات مہیا کرانے کی بات کہی ہے۔

اس موقع پر کرنل نشانت بیلگام، کرنل روی کانت کمانڈنگ آفیسر بہار، بیدر تحصیلدار اناراؤ پاٹل، چیف ویٹرنری آفیسر گوتم اور دیگر موجود تھے۔