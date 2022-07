ڈمکا: جھارکھنڈ حکومت اپنی ترقیاتی اسکیمز کو سماج کے آخری فرد تک پہنچانے کا لاکھ دعوے کیوں نہ کرے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ جھارکھنڈ کے ذیلی دارالحکومت دمکا کے جامہ بلاک کے لکڑجوریا گاؤں میں ترقی کی بات کرنا بے معنی ہے۔ یہاں نہ سڑک ہے اور نہ پانی کا مناسب انتظام، یہ پورا گاؤں قبائلی اکثریتی ہے۔ اس گاؤں میں چار ٹولے ہیں جس میں تقریباً 200 خاندان آباد ہے۔ lakdjoria village of Dumka is still deprived of development



لکڑجوریا گاؤں کوئی عام گاؤں نہیں ہے۔ یہ گاؤں جامہ اسمبلی کا علاقہ ہے جہاں کے رکن اسمبلی جے ایم ایم کے سپریمو شیبو سورین کی بہو سیتا سورین ہیں۔ وہ یہاں سے مسلسل تین بار سے اپنی جیت درج کر رہی ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ شیبو سورین کے بیٹے درگا سورین نے بھی یہاں سے دو بار الیکشن جیتا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شیبو سورین بھی یہاں سے رکن اسمبلی رہ چکے ہیں۔

وہیں دوسری پارٹی کی بات کریں تو سنیل سورین، جو اس وقت دمکا لوک سبھا کے ایم پی ہیں اور ان کا تعلق جاما بلاک سے ہی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہاں سے ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر اس علاقے سے بڑے بڑے عوامی نمائندے آئے ہیں۔ لیکن اس لکڑجوریا گاؤں کے مسئلے پر کسی نے توجہ نہیں دی۔





لکڑجوریا گاؤں سے حکومت کی غفلت یا لاپرواہی کی انتہا یہ ہے کہ دو سال قبل یہاں بورنگ اور واٹر ٹینک لگانے کا کام شروع ہوا تھا۔ بورنگ ہوگیا، ٹینک لگانے کا سٹینڈ بھی تیار ہو گیا ہے لیکن آج تک اس پر پانی کی ٹینک نہیں لگائی گئی۔ آخر اتنی بڑی غفلت پر کسی نے توجہ کیوں نہیں دی؟ گاؤں میں پانی کا شدید مسئلہ ہے۔ لوگوں کو پانی کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب پانی ٹنکی کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو ہم بہت خوش تھے کہ اب پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ بھی ہم سے دھوکہ ہوا۔ lakdjoria village of Dumka is still deprived of development



گاؤں کے لوگوں کے مطابق انہوں نے سرکاری اسکیمز کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہاں کے لوگ آواس یوجنا یا دیگر سرکاری اسکیم سے آج بھی محروم ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کے دوسرے کچھ حلقے میں بجلی کے کھمبے تو لگائے گئے ہیں لیکن آج تک گھروں میں کنکشن نہیں دیا گیا۔ جس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنا ہی نہیں لکڑجوریا گاؤں میں لوگ شادی کرنے سے قطراتے ہیں۔

ان تمام مسائل کو لیکر ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ نے دمکا کے ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر دونوں سے ملاقات کی اور لکڑجوریا گاؤں کے مسئلے کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو انہوں نے کیمرے کے سامنے کچھ نہیں کہا لیکن گاؤں کا مسئلہ حل کرنے کی بات کہی۔ ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر نے بھی فوری طور پر جاما بلاک کے بی ڈی او کو ہدایت دی کہ آپ گاؤں جا کر سڑک کا مسئلہ پانی کا مسئلہ سے انہیں آگاہ کریں۔