ڈی ڈی سی چیئرپرسن رامبن ڈاکٹر شمشاد شان نے کہاکہ جمہوری نظام میں حد بندی کمیشن Delimitation Commission ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے جو منصفانہ و غیر جانبدار طریقے سے ہر خطہ، ذات و فرقہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ کمیشن نے یکطرفہ فیصلہ کرکے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے Rection on Delimitation Proposals۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ فرقہ پرستی پر تیار کی گئی ہے جو کہ افسوسناک ہے۔' Massive Changes in Delimitation Commission Draft Report



انہوں نے حدبندی کمیشن کے دوروں کو فضول مشق قرار دیتے ہوئے کہاکہ عوامی رائے کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اس کے برعکس خاکہ تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ خطہ چناب جغرافیائی اعتبار سے بھی باالکل مختلف ہے اور اس کو پارلیمانی حلقہ بنانا یہاں کے لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی۔ انہوں نے کہاکہ اسی طرح گول، سنگلدان دیگر علاقوں کو تقسیم کر کے غیر منصفانہ فیصلہ کیا گیا ہے۔'

انہوں نے کہاکہ یہ بی جے پی حکومت نے ایک خاص ایجنڈا کے تحت فیصلہ کیا ہے جو کہ نا قابل قبول ہے۔ نیشنل کانفرنس لیڈر نے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کمیشن سے غیر جانبدار طریقہ سے منصفانہ فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

