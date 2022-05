جموں: کانگریس کے اندر کسی بھی طرح کے اختلافات کوخارج کرتے ہوئے جموں وکشمیر یوتھ کانگریس Jammu and Kashmir Youth Congress کے ترجمان ڈاکٹر جانزیب سروال نے کہا کہ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی اور دیگر ہائی کمان کے رہنماؤں کے ساتھ کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس میں رہ کر ہی کانگریس کومضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کے لئے ہر ایک رہنما کو زمین پر کام کرنا ہوگا The Congress spokesman said that we have to work on the ground۔

ویڈیو دیکھیے۔



انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے مذہبی بنیاد پر تعصب و نفرت پھیلانے کی جو مہم جاری ہے اس سے ہر شہری فکر مند ہے۔ ان کا کہنا تھا بی جے پی مذہبی تعصب اور نفرت کا وائرس پھیلانے میں مصروف ہے، جس سے ملک کی سماجی ہم آہنگی کو زبردست نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اس نقصان کی تلافی کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی۔''



مزید پڑھیں:

کہا کہ بی جے پی اپنی خامیوں کو چھپانے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کی خاطر مسجد مندر کر کے مذہبی منافرت پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم کرنے کے علاوہ بی جے پی کے پاس ملکی عوام کو راحت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔