چند روز قبل حد بندی کمیشن کی جانب سے جاری ڈرافٹ تجاویز میں کشمیری پنڈتوں کے لئے اسمبلی نشستیں مخصوص کئے جانے کے تعلق سے گرچہ کوئی تجویز سامنے نہیں آئی تاہم پنڈت تنظیمیں اور لیڈران پر امید ہیں کہ کمیشن کشمیری پنڈتوں کی جانب سے اس حوالے سے پیش کردہ مطالبات پر غور کرکے انہیں منظورِ کرلے گا۔





کشمیری مہاجر پنڈت ایم کے یوگی نے حد بندی کمیشن کے ڈرافٹ رپورٹ کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہاکہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے حدبندی کمیشن کی رپورٹ کی پہلے ہی زبردست مخالفت کی اور اب ایک مہاجر کشمیری پنڈت ہونے کے ناطے میں اس ڈرافٹ کو کشمیری پنڈت مخالف قرار دے رہا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں پنڈتوں کا گڈ کہلانے والا علاقہ یعنی حبہ کدل اسمبلی حلقہ کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا جو مہاجر پنڈتوں کے ساتھ مزید نا انصافی ہے



انہوں نے کہا کہ حبہ کدل کو حلقہ کا درجہ ختم کرنے اور اسے مختلف الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے نہ صرف کشمیری میگرنٹ پنڈتوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے بلکہ اس قدم سے اب فرقوارنہ ہمائنگی کو بھی دچکہ لگا ہیں۔





انہوں نے کہا کہ حکومت ہند اور الیکشن کمیشن کو کشمیری پنڈت سماج میں اعتماد بحال کرنے کے لیے لازمی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو سیاسی طور پر مستحکم بنایا جائے اور یہ تبھی ممکن ہے جب اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کشمیری پنڈت سماج کو سیاسی اختیارات دینے کے لیے خصوصی اقدامات کئے جائیں۔





واضح رہے کہ حد بندی کمیشن نے جموں و کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی از سر نو حد بندی سے متعلق ڈرافٹ تجاویز پیش کیں، جن کے مطابق جموں و کشمیر میں سات اسمبلی نشستوں کا اضافہ ہوگا، جن میں سے 6 سیٹیں جموں ڈیوژن میں بڑھائی جائیں گی جبکہ کشمیر ڈیوژن میں ایک اسمبلی نشست کا اضافہ ہوگا۔ ڈرافٹ تجاویز منظور ہونے کے بعد جموں و کشمیر اسمبلی کے لئے کل نشستوں کی تعداد 90 تک پہنچ جائے گی۔