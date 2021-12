جموں: شیوسینا کی جموں و کشمیر یونٹ Shiv Sena نے حکومت سے کاشتکاری کرنے والے کسانوں کو زمین کے مالکانہ حقوق دینے کا Ownership Rights of the Land to the Farmers مطالبہ کیا۔

درجنوں شیوسینکوں نے یو ٹی صدر منیش ساہنی Manish Sahni کی قیادت میں کسانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے کئی دہائیوں سے سرکاری اراضی کاشت کرنے والے کسانوں کو بے دخل کرنے کی مہم کے خلاف زبردست احتجاج Protested vigorously کیا۔

حکومت کسانوں کو ہراساں کرنا بند کرے: شیوسینا

ساہنی نے کہا کہ حکمران پارٹی کے تمام دعوے کھوکھلے ثابت ہورہے ہیں۔

ساہنی نے کہا کہ زیادہ تر چھوٹے کسانوں کے پاس کھیتی کے لیے اپنی زمین نہیں ہے۔ سرکاری زمین رکھنے والے کسانوں کی گرداوری کو محکمہ ریونیو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ اب اگر انہیں نکالا گیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ روشنی ایکٹ پچھلی حکومتوں نے صرف ان کی زیر کاشت زمین کی ملکیت دینے کے لیے لاگو کیا تھا۔ لیکن سیاست دانوں اور بیوروکریٹس نے روشنی ایکٹ کی آڑ میں خوب لوٹ مار کی۔

انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جب مذکورہ ڈھٹائی کی لوٹ مار کا پردہ فاش ہوا اور منظر عام پر آیا تو ایسے کیسز کی فائلیں غائب ہوگئیں۔ اب کسانوں کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اگر کسانوں کو ان زمینوں پر مالکانہ حقوق نہیں دیئے گئے تو جموں و کشمیر میں دہلی بارڈر جیسی تحریک دہرائی جائے گی۔