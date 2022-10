سرینگر:کانگریس کے سینیئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا کہ ”میرا خیال ہے کہ مرکزی سرکار کی غیر دانشمندی سے جموں و کشمیر میں صرف ایک برس عارضی رہائش کرنے والوں کو بھی ووٹر لسٹوں میں شامل کیا جائےگا۔انہوں نے کہا کہ یہ جموں وکشمیر کے لوگوں کے خلاف ایک شرارت آمیز سازش ہے!اس سازش کو جموں وکشمیر کے لوگ ناکام بنا دیں گے!Saifuddin Soz on voting Rights to Non Locals

پروفیسر سیف الدین سوز کے مطاق اس سلسلے میں جموں وکشمیر یونین ٹریٹری نے تحصیلداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئے ووٹروں کو آسانی سے ووٹر لسٹ میں شامل کریںسوز نے کہا کہ اس سلسلے میں جموں کے ڈپٹی کمشنر ایوانی لواسا (Avani Lavasa) نے پہل کرتے ہوئے احکامات جاری کئے ہیں۔jammu dc on voting rights to non locals in jk

انہوں نے بتایا کہ جانکار حلقوں نے بتایا ہے کہ زبانی ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ متعلقہ سرٹیفکیٹ جلد سے جلد اجراء کی جائے!سابق مرکزی وزیر کے مطابق کئی چینلوں کے علاوہ ہندوستان ٹائمز نے لکھا ہے کہ اس سے جموں وکشمیر میں تقربیاً 25 لاکھ مزید افراد کو ووٹروں کی فہرست میں شامل کیا جائےگا جو ریاست سے باہر کے علاقوں سے آئیں گے!

یہ بھہ پڑھیں:Political Leader On Outside Voters Registration جموں و کشمیر میں غیر مقامی ووٹرز کے اندراج پر سیاست گرم

پروفیسر سیف الدین سوز نے مزید کہا کہ میرا اندازہ ہے اور میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی کی گمراہی اور ناعاقبت اندیشی سے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح اور اقوام متحدہ میں سرفہرست آجائے گا، جس کی ذمہ داری سنٹرل گورنمنٹ پر ہوگی۔سیف دین سوز نے جموں وکشمیر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ متحد رہیں اور اپنی جمہوری اور آئینی تحریک کو جاری رکھیں۔“

واضح رہے کہ گزشتہ منگل کو جموں کے ڈپٹی کمشنر آوانی لواسا نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اب جموں میں رہنے والا کوئی بھی شخص ووٹر بن کر اپنے ووٹ کا استعمال کرسکتا ہے، چاہے اس کے پاس اپنی رہائش ثابت کرنے کے لیے کوئی تجویز کردہ دستاویز نہ ہو۔ اگر ایسے لوگ پچھلے ایک سال سے کسی جگہ رہ رہے ہیں تو وہ وہاں سے اپنا ووٹر آئی ڈی بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے متعلقہ تحصیلدار موقع پر جائے گا اور ان کی جانچ کرے گا اور سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، جس کی بنیاد پر اس شخص کا ووٹر آئی ڈی بنایا جائے گا۔JAMMU DC on VOTING RIGHTS TO NON LOCALS

(یو این آئی)