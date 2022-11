کولگام:کشمیر میں اخروٹ کے درختوں کی غیر قانونی کٹائی پر پابندی کے باوجود جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے والٹنگو علاقے میں غیرقانونی طریقے سے اخروٹ کے درختوں کے کاٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔Wallnut Tress Illegally Cuts Down in kulgam Jammu And Kashmir

کولگام میں اخروٹ کے سبز درخت کاٹنے کا کام جاری

کسی نہ کسی دن اخروٹ کے درختوں کاٹنے کی خبریں موصول ہوئی ہے۔آج بھی ایک مقامی ٹھیکیدار کے ذریعہ اخروٹ کے درخت کو ایک ایسے وقت میں غیر قانونی طور پر کاٹا جا رہا ہے۔ جب محکمہ باغبانی طور پر کشمیری اخروٹ کو 'مکمل طور پر اہم' قرار دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔

حکام غیر قانونی طور پر اخروٹ کے درختوں کو کاٹنے والوں کے ساتھ سختی نہیں کر رہے ہیں۔ محکمہ کی عدم توجہی کے سبب ریاست میں مخصوص درختوں کے تحفظ کے ایکٹ 1969 کے تحت درختوں کو کاٹنا جرم ہے۔

تاہم، ضلع کولگام کے مقامی ٹھیکیداروں کو اس قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیکیداروں کی موجودگی میں روزانہ پیڑوں کو کاٹا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی جاتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Training Session for PRI Members: پی آر آئی ممبران کے لیے کمپیوٹر اور آن لائن تربیتی کورس

دریں اثناء تحصیلدار شکیل احمد سے رابطہ کرنے پر انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو فون پر بتایا کہ والٹنگو میں اخروٹ کے درختوں کی کٹائی میں ملوث ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔Wallnut Tress Illegally Cuts Down in kulgam Jammu And Kashmir