کولگام:جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع سے تعلق رکھنے والی شمیمہ بانو درختوں کی نرسری کا کاروبار کرکے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔خاتون کو اس پیشے سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔

جنوبی ضلع کولگام کے نوپورہ آکھرن سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ شمیمہ نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے اس کاروبار سے منسلک ہیں اور سالانہ اچھی آمدنی حاصل کر رہیں ہیں۔

انہوں نے کہاکہ میرے پاس نرسری میں درختوں کے تمام اقسام دستیاب ہیں۔ہرگزرتے سال کے ساتھ نئی قسمیں شامل کی جا رہی ہیں جو براہ راست میری کمائی میں اضافہ کر رہی ہیںسردیوں کے موسم میں یہ کاروبار اپنے عروج پر رہتا ہے۔اس سے براہ راست آمدنی میں اضافہ ہورہا ہے۔

شمیمہ کا کہنا ہے کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے ۔اس کے لئے اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔وہ خود کاروبار کو سنبھال رہی ہیں۔ان کے شوہر نے اس کاروبار میں پورا تعاون کیا ہے۔

انہوں نے کہاکہ ہم سالانہ قریب چھ لاکھ روپے کما رہے ہیں ۔اس کاروبار کے ذریعہ خاندانی معاملات اور بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔شمیمہ بانو نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ان کی تعلیم دسویں جماعت تک ہوئی ہے۔اس کے باوجود وہ کاروبار کو اچھی طرح سے چلا رہیں ہیں۔خواتین سے اپیل ہے کہ گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ خود کا کاروبار شروع کریں اور مالی اعتبار سے خود کفیل بنیں۔