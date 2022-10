بڈگام : وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں جموں و کشمیر پولیس نے سب ڈویژن اور تھانے کی سطح پر تفتیشی افسران کو پوچھ گچھ کی مہارتوں اور تفتیشی تکنیک سے لیس کرنے کے لئے بیروہ پولیس اسٹیشن میں تفتیشی تکنیک کے عنوان پر تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ Budgam held a session on investigating techniques at PS beerwah here in central Kashmirs budgam district

ایس ڈی پی او ماگام محمد سلیم نے تربیتی پروگرام کی میزبانی کی۔ اس میں بیروہ پولیس اسٹیشن اور آؤٹ پوسٹ ہردہ پنزو کے آئی اوز ( IO's) نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران ایس ڈی پی او ماگام نے پولیس میں پیشہ ورانہ تفتیشی مہارتوں کی ضرورت پر زور دیا اور آئی اوز کو ہدات دی کہ وہ مقدمات میں ملزمان کی سزا کو یقینی بنانے کے لئے قانون کے تحت مناسب شواہد جمع کرنے کو بھی یقینی بنائیں۔

بیروہ تھانہ کے ایس ایچ او انسپکٹر فردوس احمد، بیروہ آوٹ پوسٹ کے انچارج آؤٹ پوسٹ ایس آئی علی محمد نے بھی ٹریننگ سیشن میں شرکت کی۔

سیشن کے دوران، ایس ڈی پی او ماگام نے UA(P)A، NDPS، خواتین کے خلاف جرائم اور دیگر گھناؤنے جرائم کی تفتیش سے متعلق مختلف قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ IO's کو مجرموں کے لئے طے شدہ پیرامیٹرز کے مطابق ہی تفتیش کرنی چاہیے جو کہ ملکی قانون کے تحت ہو۔

بیروہ تھانہ کے ایس ایچ او نے تفتیشی تکنیک کے کچھ اہم پیرامیٹرز پر بھی روشنی ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کہ تفتیش کے دوران ان تمام ایس او پیز پر عمل کرنے کے لئے انتہائی احتیاط برتی جائے جو فوجداری مقدمات کی تفتیش کے لئے اہم ہیں۔ Budgam held a session on investigating techniques at PS beerwah here in central Kashmirs budgam district