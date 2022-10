پلوامہ:پروگرام میں اسکولی بچیوں کی ایک تعداد نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر وکلاء،کالج پرنسپل،ڈی ایس پی کے علاوہ دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ جبکہ اس موقع پر کالج طالبہ نے بھی خطاب کیا اور درپیش مسائل کو افسران کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ وہی محتلف طبقوں سے وابستہ افراد نے انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی بات کہی چاہیے وہ قانون ہو یا پھر کس اور طرح کی مدد کی یقین دہانی کرائی۔Seminar On Crime Against Womens At Womens Degree College In Pulwama

پلوامہ کے خواتین ڈگری کالج میں خواتین کے خلاف جرائم کے عنوان سے پروگرام

اس موقع پر سائبر جرائم کے حوالے سے سائبر پلوامہ کے انچارج نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے جو اپلیکیشن جو لانچ کی گئی ہے۔ اس سے اپ ہر ایک جگہ مستفید ہوسکتے ہے جبکہ اس اپلیکیشن کے زریعہ اپ ہر وقت کس بھی جگہ مدد لے سکتے ہیں۔

اس موقع پر ڈی ایس پی شوکت احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک جرائم کے لئے قانون نافذ کیا گیا۔ اور اج کل خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جارہا ہے یا پھر سماج میں خواتین کے طرح طرح کے مشکلات پیش آتی ہے تاہم ہر ایک جرائم کے قانون بنایا ہے اور پولس بھی خواتین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لئے پیش پیش رہتا ہیں۔Seminar On Crime Against Womens At Womens Degree College In Pulwama