پونچھ: جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے سرحدی علاقہ ساوجیاں کے وارڈ نمبر 8 میں لوگوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک سال سے پانی کی سخت قلت ہے جس کی وجہ سے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ Peoples Of Sawjian Ward No 8 Protest Against Jal Shakti Department

منڈی کے ساوجیاں میں محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج

انہوں نے کہا کہ لوگ مزدوری مشقت کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور خواتین کو پانی کے لئے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ایک سال لوگ پریشان ہیں لیکن انتظامیہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے ۔

مقامی باشندوں نے مزید کہا کہ اس معاملے کو کئی بار عوامی دربار کے ذریعہ بھی متعلقہ محکمہ اور ضلع انتظامیہ کے سامنے اٹھایا گیا۔ باوجود اس کے ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ جبکہ یہ سرحدی علاقہ ہے اور یہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اُس دوران لوگ پانی لانے کے لئے کہاں جائیں گے۔

اگر چہ ایک جانب سرکار کا دعویٰ ہے کہ اچھے دن آئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ برے دن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ملازمین کو سرکار کے خزانہ میں جمع عوام کے ٹکس سے ہی تنخواہیں دی جاتی ہیں لیکن ملازمین کا یہ رویہ افسوس ناک ہے۔ Peoples Of Sawjian Ward No 8 Protest Against Jal Shakti Department