ترال: جموں و کشمیر کے سب ضلع ترال (Tral Sub District) میں انتظامیہ کی جانب سے ترقیاتی کاموں کی رفتار سست پڑنے کی وجہ سے عام لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ سب ضلع ترال (Tral Sub District)میں محکمہ دہی ترقی کی جانب سے بنائی گئی ڈرین عوام کے لئے پریشانی کی وجہ بنتے جارہی ہے۔اس سے مقامی باشندوں کی پریشانیاں کم ہونے کے بجائے اس میں مزید اضافہ ہوتاجارہا ہے۔people nooisy over drainage in Bathnoor Tral

مقامی لوگوں کے مطابق ہرگام بٹھنور علاقے میں جہاں دہی ترقی نے ایک ڈرین تعمیر کی ۔نالے کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گندے پانی سے نجات دلانا تھا۔ بعد ازاں وہاں سے ایک سڑک کی تعمیر بھی عمل میں لائی گئی ۔شروعات میں سب کچھ ٹھی رہا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پریشانیاں بڑھنے لگی ۔

ڈرین کا پانی مقامی قبرستان میں جاریا ہے جس کی وجہ سے عوًامی جذبات مجروح یو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حال ہی میں اے ڈی سی ترال نے بھی علاقے کا دورہ کیا تاہم اب تک عوامی شکایات کا سنجیدہ نوٹس نہیں لیا گیا۔ ہرگام بٹھنور کے باشندوں کا مطالبہ ہے کہ قبرستان کو، بچانے کے لئے ڈرین کا متبادل انتظام کیا جائے تاکہ لوگوں کو دوبارہ احتجاج کرنے کے لئے مجبور نا ہوناپڑا۔