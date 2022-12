منڈی :جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کے منڈی کے لورن میں واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر کی خستہ حالت سےمقامی باشندوں کو بڑی دشواریوں کا سامان کرنا پڑ رہا ہے۔مقامی باشندوں نے محکمہ صحت پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے جم کر احتجاج کیا۔People Of Block Loran Suffering Due To Non Availability Of Health Staff In PHC Loran

تحصیل منڈی کے بلاک لورن پرائمری ہلتھ سنٹر کی خستہ حالت کی وجہ سے مقامی باشندے سخت پریشان ہیں۔انہوں نے محکمہ صحت پر لوگوں پر جان بوجھ کر پریشان کرنے کاالزام لگایا ۔

انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کا نظام بغیر اٹیچمنٹ کے نہیں چلایا جاسکتا کیونکہ ہیلتھ سینٹروں میں عملہ کی سخت قلت ہے۔مقامی باشندوں کو ملازمین کی کمی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔

مقامی باشندوں کے مطابق لورن بلاک لورن کی گیارہ پنچائیتیں ہیں۔بلاک لورن بیس ہزار سے زائد آبادی پر مشتمل ہے۔علاقے میں ایک ہیلتھ سینٹر ہے جہاں ملازمین کی سخت قلت ہے ۔محکمہ صحت کی تو اس جانب مبذول کرانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن ان کی عدم توجہی کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئی ۔