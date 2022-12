گاندربل:جموں و کشمیر میں معاشرے کو منشیات مفت بنانے کے مقصد سے جموں و کشمیر پولیس نے دو ضلع گاندربل اور بارہمولہ میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلائی ۔Notorious Drugs Peddler Arrest During Naka Checking In Ganderbal And Baramulla

تفصیلات کے مطابق پولیس نے خصوصی چھاپہ ماری مہم کے دوران بارہمولہ اور گاندربل میں 03 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے ممنوعہ اشیاء برآمد کیں۔

بارہمولہ میں، ایس ایچ او پی ایس پٹن کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی نے انچارج پی پی پلہالن کے ساتھ درگم کراسنگ پٹن پر ناکہ چیکنگ کے دوران دو مشکوک افراد کو روکا۔ تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے 29 کیلو پوست کی بھوسے جیسی مادہ برآمد کر کی گئی۔ گرفتار افراد کی شناخت شبیر احمد ڈار ولد غلام محمد ڈار اور بشیر احمد ڈار ولد عبدالرزاق ڈار ساکن شیر کالونی سوپور کے طور پر ہوئی ہے۔

دوسری طرف گاندربل میں، ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹر کی نگرانی میں انچارج پی پی شادی پورہ کی قیادت میں پولیس پارٹی نے زازونا میں گشتی مہم کے دوران ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے کوڈین فاسفیٹ کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔گرفتار افراد کی شناخت شاہجہاں پرہ ولد نذیر احمد پرہ ساکنہ زازونا کے طور پر ہوئی ہے۔

پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے ۔اس معاملے میں مزید لوگوں کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں ناکہ چیکنگ جاری ہے۔Notorious Drugs Peddler Arrest During Naka Checking In Ganderbal And Baramulla