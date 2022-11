کشتواڑ: جموں و کشمیر کے کشتواڑ کے پوچھال پنچیات میں آئی اے ایس انجینئیر نریندر سنگھ بالی کی زیر صدارت میں بیک ٹو ولیج 4 پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔Narender Singh Bali IAS Various Developmental Works In Kishtwar Are Being Inspected

کشتواڑ میں بیک ٹو ولیج 4 پروگرام کا اہتمام

نریندر سنگھ بالی نے کشتواڑ کے پوچھال میں بیک ٹو ولیج 4 کی افتتاحی تقریب میں مقامی باشندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہاکہ یہ منصوبہ عام لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے۔اس کی بدولت وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ اس کے ذریعہ لوگوں کو اپنی اپنی صلاحیت کا لوہا منوا سکتے ہیں۔

اس موقع پر انہوں نے عام لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل پر بھی بات چیت کی۔انہوں نے لوگوں کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔Narender Singh Bali IAS Various Developmental Works In Kishtwar Are Being Inspected