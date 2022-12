بانڈی پورہ:جموں و کشمیر کے بانڈی پورہ کے ترکہ پورہ علاقے کے ترک ناڈی میں آج صبح آگ لگنے کے واقعے میں سرکاری مڈل اسکول کی عمارت جل کر راکھ ہوگئی ۔آتشزدگی کے سبب علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔Massive Fire Broke Out In School Building In Pandipora In Kashmir

بانڈی پورہ کے مڈل اسکول میں بھیانک آتشزدگی

ذرائع کے مطابق یہ واقعہ آج صبح قریبآ 5 کے قریب بجے پیش آیا۔اس میں اس اسکول کی ایک منزل پر آگ لگ گئی۔مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے عمارت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش تو کی لیکن پہاڑی علاقہ ہونے اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے آگ پر فوری طور پر قابو نہیں کیا جا سکا۔

تاہم مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ کر چند گھنٹوں کی مشتقل کے بعد آگ پر قابو پالیا۔

فائربریگیڈ کے اہلکاروں نے کہاکہ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے لیکن بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔

انہوں نے کہاکہ آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے ۔پورے معاملے کی تفتیش کی جارہی ہے ۔قیاس آرائی ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اسکول کی عمارت میں آگ لگی ہے ۔