بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں بیروہ علاقے کے رٹھسن گاؤں میں گزشتہ روز درخت سے گرنے کے سبب ایک شخص کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔Man Dies After Falls From Tree In Budgam In Kashmir

ذرائع نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت غلام محمد میر ولد غلام رسول میر ساکن رٹھسن کے طور پر بتائی ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں ماتم کا ماحول ہے۔

ذرائع کے مطابق یہاں رٹھسن گاؤں میں ایک شخص ایک اونچے پیڑ پر چڑھا تھا۔ درخت پرچڑھ کر اس کی شاخ تراشی کر رہا تھا۔ اس دوران وہ اس درخت سے پھسل کر نیچے زمین پر جا گرا۔

یہ بھی پڑھیں:DC Budgam Chairs Inter Departmental Meet بڈگام میں محکمہ جات سے آپسی تال میل برقرار رکھنے پر زور

درخت کی اونچائی کی وجہ سے مذکورہ شخص شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں اس کو زخمی حالت میں نزدیکی اسپتال لے جایا گیا۔ حالت بگڑنے پر انہیں سرینگر کے جے وی سی اسپتال منتقل کیا گیا۔جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کی ۔Man Dies After Falls From Tree In Budgam In Kashmir