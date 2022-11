سری نگر: جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے منگل کو سابق وزیر چودھری لال سنگھ کی بے دخلی کے نوٹس کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا۔ ڈوگرہ سوابھیمان تنظیم کے صدر لال سنگھ سمیت کئی سیاست دانوں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ ماہ جموں کے گاندھی نگر علاقے میں سرکاری رہائش گاہیں خالی کرنے کے لیے نوٹس بھیجے تھے۔ تاہم سابق وزیر نے اس نوٹس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ The Jammu and Kashmir High Court dismisses former minister Chaudhary Lal Singh's petition against an eviction notice

سینیئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کوہلی نے بتایا کہ کیس جسٹس سنجیو کمار شکلا کے سامنے سماعت کے لیے آیا، جنہوں نے دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد درخواست کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے سابق وزیر کو بنگلہ خالی کرنے کے لیے چھ ہفتے کا وقت دیا۔ اپنے نوٹس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سنگھ سے کہا تھا، جو گزشتہ دو دہائیوں سے بنگلے پر قابض ہیں، 15 نومبر تک عمارت خالی کر دیں۔