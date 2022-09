منڈی:کشمیر کے ضلع پونچھ میں واقع تحصیل منڈی کے تھانہ منڈی (پولیس اسٹیشن) میں تھانہ دیوس منایا گیا۔اس موقع پر ایس ایس پی پونچھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی ۔ Jammu And Kashmir Police Celebrated Thana Devas AT Police Station Mandi

اس موقع پر بلاک ترقیاتی کونسل شمیم احمد گنائی اور ایس ایچ او منڈی انسپکٹر مختار علی کی نگرانی میں منڈی اور ساوجیاں کے مختلف پنچایتوں کے نمائندگان، سیول سوسائٹی ممبران اور عوام کی بڑی تعداد موجود رہی۔تھانہ دیوس کے موقع پر منشیات کے خلاف مہم، ہیومن ٹریفک ,گھریلو تشدد ودیگر افواہوں وغیرہ کو لیکر مقررین نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران ایس ایس پی پونچھ روہت بسکوترا نے تمام مسائل کو سننے کے بعد کہا کہ تھانہ دیوس کا مقصد عوام اور پولیس کے تال میل کو بہتر بنانے، لوگوں کے گھریلو معاملات کے حل کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنا تھا۔ پولیس کے ساتھ روزانہ درپیش معاملات کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنا تھا۔

انہوں نے کہاکہ اس وقت ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی نشہ مکت بھارت مہم کو چلائی جا رہی ہے۔ تاکہ ملک کو نشہ جیسی اس لعنت سے پاک کیا جائے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لئے عوام کا پورا تعاون کی ضرورت ہے۔ بڈھا امرناتھ یاترہ چھڑی یاترہ رکشاء بندھن یوم عاشورہ اور یوم آزادی کے تقریبات کو بہترین طریقے سے منعقد کرنے پر مبارک باد دی۔

ایس ایس پی پونچھ نے اس تقریب میں عوام کے شراکت پر انہیں مبارکباد دی۔انہوں نے یہاں منڈی میں پولیس کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس دوران ایس ایچ او منڈی مختار علی نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا۔