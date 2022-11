سرینگر (جموں و کشمیر): وزارت داخلہ کی سالانہ (2021-22) رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں جموں اور کشمیر میں بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول دونوں کے ذریعے سرحد پار سے دراندازی کی 73 کوششیں رپورٹ ہوئیں، جو کہ گزشتہ پانچ سالوں میں سب سے کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق، جموں و کشمیر (جے اینڈ کے) تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے عسکریت پسندی اور علیحدگی پسندانہ تشدد سے متاثر ہے، جسے سرحد پار سے اسپانسر اور حمایت حاصل ہے۔ Infiltration Attempts Lowest in Jammu and Kashmir during 2021-22

لائن آف کنٹرول پر سرحد پار سے دراندازی میں کمی

یہ بھی پڑھیں:

رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ "2017 میں دراندازی کی 419 کوششیں رپورٹ ہوئیں۔ 2018 میں یہ تعداد 328، 2019 میں 216 اور 2020 میں 99 تھی۔ جموں و کشمیر میں جاری عسکریت پسندی بین الاقوامی سرحد کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ذریعے سرحد پار سے دراندازی سے منسلک ہے۔" Reduction of Cross Border infiltration along the Line of Control



مزید برآں، 2021-22 کے دوران سیکورٹی سے متعلق اخراجات کے لیے جموں و کشمیر کی حکومت کو 936.095 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ساتھ ، مرکز نے دراندازی کو روکنے کے لیے کثیر الجہتی طریقہ اپنایا ہے۔