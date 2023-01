ڈوڈہ میں اگنی پتھ اسکیم کے لئے موک ٹیسٹ

ڈوڈہ :مرکزی کابینہ نے ہندوستانی نوجوانوں کے لئے مسلح افواج میں خدمات انجام دینے کے لئے ایک پرکشش بھرتی اسکیم کو منظوری دیتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ لیا۔ جس کے لئے اگنی پتھ کے نام سے ایک اسکیم متعارف کرائی گئی ہے۔Indian Army Conduct Mock Test On Agnipath Scheme And Entrance Exam For Saink School At Doda Kashmir

اس اسکیم کے اعلان کے ساتھ ہی نوجوانوں کے لئے چار سال کی مدت تک اپنی قوم کی خدمت کرنے کے مواقع کی ایک کھڑکی کھل گئی ہے۔ چار سال کی مدت مکمل ہونے پر، اگنیور دوسرے شعبوں میں روزگار کے لئے نظم و ضبط، متحرک، حوصلہ افزائی اور ہنر مند افرادی قوت کے طور پر معاشرے میں واپس جائیں گے، اس طرح قوم کی تعمیر میں مزید حصہ ڈالیں گے۔ جو لوگ اسکیم کے ذریعے اندراج کئے جائیں گے انہیں اگنیور کہا جائے گا۔

اس بہترین اسکیم کے ذریعے نوجوانوں کو اندراج کے لئے ترغیب دینے کے لئے، آرمی کیمپ، ڈوڈا نے 23 جنوری کو ڈوڈہ COB میں ایک تحریری فرضی ٹیسٹ کا انعقاد کیا۔ کل 32 نوجوانوں نے اگنی پتھ کے تحریری پریکٹس ٹیسٹ میں شرکت کی اور 33 طلباء نے سینک اسکول کے داخلہ امتحان کے تحریری پریکٹس ٹیسٹ میں شرکت کی۔

2. یہ ٹیسٹ انڈین آرمی کی طرف سے نوجوانوں کے لیے باقاعدگی سے منعقد کی جانے والی تحریکی سیریز کے تحت منعقد کیے گئے تھے۔ منظم ٹیسٹوں کا مقصد نوجوانوں کو ہندوستانی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اگنی پتھ اسکیم کے ذریعے اندراج کے لیے حوصلہ افزائی کرنا تھا اور معروف سینک اسکولوں، ملٹری اسکولوں اور RIMC میں نشستیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔۔

3. فرضی ٹیسٹ ہمارے ضلع کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آرمی کیمپ کا ایک عمدہ اقدام تھا، جس سے فوج اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا گیا۔

شرکاء نے اس تقریب کے بارے میں شاندار تجزیے اور تاثرات حاصل کیے اور بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ اس طرح کے اقدام کو باقاعدگی سے منعقد کیا جائے گا۔