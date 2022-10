رامبن: جموں و کشمیر کے رامبن ضلع کے کھرپوری کے ہیلی گراونڈ میں بھارتی فوج نے اگنی ویر اسکیم کے تحت نوجوانوں کے لیے بیداری مہم اور طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس کیمپ میں سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی۔ Indan Army Organise Awarness Programme For Valley Youth In Ramban District

ہندوستانی فوج کی جانب سے نوجوانوں کے لئے بیداری مہم

بھارتی فوج میں میڈیکل آفیسر نے سوچھ بھارت ابھیان پر تبصرہ کرتے ہوئے تقریب کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صحت مند معاشرے کے لیے سوچھ بھارت ابھیان بہت ضروری ہے۔ طبی بیداری مہم میں تقریبا ایک سو سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ڈیڑھ سو سے زائد نوجوانوں نے اگنی ویر اسکیم کے تحت میڈیکل کیمپ میں شرکت کی۔

تقریب کے دوران ردعمل اور شرکت بھارتی فوج اور عوام کے درمیان مضبوط رشتے کی عکاسی کرتی ہے۔ نوجوانوں کو مستقبل کے اگنیور بننے کے لیے بااختیار بنانے کے لیے فوج کی طرف سے نوبل اقدام کی مقامی لوگوں نے بہت پذیرائی کی۔ Indan Army Organise Awarness Programme For Valley Youth In Ramban District