سری نگر: جموں و کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے بابر شاہ علاقے میں دوران شب آتشزدگی کے ایک واقعے میں ایک مکان کو جزوی نقصان پہنچا جب کہ تین دکان خاکستر ہوگئیں۔ Fire Broke out at Babar Shah Srinagar one House

تفصیلات کے مطابق سری نگر کے بابر شاہ علاقے میں ایک رہائشی مکان میں آگ لگی۔ آگ لگنے کے واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی باشندوں کی اطلاع پر فائربریگیڈ کی گاڑیاں جائے وقوع پرپہنچی۔

اس دوران فائر ٹنڈرس جائے موقع پر پہنچے اور آگ کو قابو میں کر لیا تاہم وہ ایک رہائشی مکان کو جزوی نقصان پہنچنے اور تین دکانوں کو خاکستر ہونے سے نہ بچا سکے۔ آگ لگنے کہ وجہ ابھی معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ دریں اثنا پولیس نے اس ضمن میں ایک کیس درج کرکے کارروائیاں شروع کی ہیں۔پورے معاملے کی تفتیش جاری ہے۔اس معاملے میں کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔