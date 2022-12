پلوامہ:جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے قصبہ پانپور کے لال پورہ میں واقع گورٸمنٹ اپر پراٸمری اسکول میں سی آر پی ایف کے 185 بٹالین سی آر پی ایف کی جانب سے مفت طبعی کیمپ انعقاد کیا گیا جس میں چار سو کے قریب مریضوں کی جانچ کی گئی۔انہیں مفت ادویات بھی دی گٸیں۔Free Medical Camp Organized By 185 Battalion CRPF At Lalpora Village Of Pampore Pulwama

کمانڈنٹ ارون کمار بھارتی نے مقامی باشندوں کے ساتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔اس موقع سی آر پی ایف کے دیگر عہدیداروں،اسکول کے پرنسپل اور اسکول کے دیگر عملہ بھی موجود رہے۔

پلوامہ میں سی آر پی ایف کی جانب سے مفت طبی کیمپ

کیمپ میں فوجی ڈاکٹروں کے علاوہ سیول ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی گٸ تھی تاکہ علاقے کے لوگوں کو کسی بھی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

سی آر پی ایف کے 185 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر ارون بھارتی نے کہا کہ وہ عوام اور جوانوں کے درمیان رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ سی آر پی ایف نہ صرف امن وامان کے لۓ کام کر رہی ہے بلکہ وہ لوگوں کو ہر طرح سے فاٸیدہ پہنچانے کے لئے ہمیشہ سے کوشش کر رہی ہے