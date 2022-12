منڈی: جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں واقع پنچائت اعظم آباد میں پیر ذاکر نامی غریب شخص کے تالاب کی مچھلیاں اچانک مردہ پائی گئیں۔ اس سے واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اس سے غریب شخص کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ Fish Were Found Dead In Pond At Azamabad In Mandi Poonch

منڈی کے اعظم آباد کے تالاب میں مچھلیاں مردہ پائی گئی

غور طلب ہے کہ یہ تالاب محکمہ مچھلی پالن کی جانب سے چلائی جارہی فیشری اسکیم کے زیر اہتمام بنایا گیا تھا۔لیکن آج اچانک تالاب کی تمام مچھلیاں مردہ پائی گئیں۔

جس میں مزدور پیشہ لوگ سیلف ہلپ گروپ کے تحت قرض لے کر کمپونڈ بناتے ہیں اور اس کی بدولت کچھ کماتے ہیں۔ اس حوالے سے متاثرہ پیر ذاکر نے بتایا کہ گزشتہ شب اس تالاب میں کسی نے زہر ڈال دیا ہوگا جس سے مچھلیاں مرگئی ہیں۔ متعلقہ محکمہ نے پورے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔

مقامی مقامی باشندوں نے کہا کہ یہ ایک غریب شخص ہے جس کے گھر کا تمام تر نظام اسی تالاب سے چلتا ہے۔ لیکن مچھلیاں مر جانے سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس غریب شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے۔

اس حوالے محکمہ مچھلی پروری کے کارکن سے بات کی گئی تو ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ پورے معاملے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔رپورٹ اعلی حکام کو سونپ دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس دوران ہم نے یہ پایا کہ کسی نے تالاب کے پانی میں زہر ڈالا ہے جس کی وجہ سے قریب 67 فیصد مچھلیوں کا نقصان ہوا ہے۔ Fish Were Found Dead In Pond At Azamabad In Mandi Poonch