اننت ناگ:جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے شانگس علاقے کے خان پورہ اترسو میں پی ایچ سی بنائے جانے پر لوگوں نے ضلع انتظامیہ کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ ہمارے علاقے میں اسپتال کی تعمیر ہونا ہماری دیرینہ مانگ تھی جس کو انتظامیہ کی جانب سے منظوری ملی اور علاقے کے لوگوں کو حکومت کے اس اقدام سے بہت راحت ملی۔

اترسو میں پی ایچ سی بنائے جانے پر لوگوں میں ناراضگی

مگر انتظامیہ کی جانب سے جس زمین کی نشاندہی کی گئی وہاں پر ہمارا قبرستان موجود ہے۔ وہاں پر موجود زمین بھی کم ہے۔ اگر چہ ریوینیو آفیشلز کے مطابق وہاں پر 4 کنال 3 مرلہ کاہچرائی زمین ہے لیکن وہاں پر 3 کنال سے زیادہ زمین پر کئی سالوں سے کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔اس کا معاملہ پہلے ہی ہائیکورٹ میں ہے۔ہائیکورٹ نے بھی صاف طور پر وہاں پر کسی بھی تعمیر پر روک لگا دی ہے اور انتظامیہ کو سب سے پہلے وہاں پر ہوئے ناجائز قبضے کو ہٹانے کے لیے ہدایات جاری کئے ہیں ۔

لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہاں پر ریوینیو ریکارڈ کے مطابق 4 کنال سے زیادہ زمین موجود ہے تو انتظامیہ اسکو بازیاب کرانے سے پہلے ہی تعمیراتی کام کیوں شروع کرنا چاہتا ہیں،

اگر چہ ہمارے علاقے میں بہت ساری کاہچرائی زمین موجود ہے وہاں پر اس اسپتال کو تعمیر کرنے کے بجائے اسی قبرستان پر ہی کیوں تعمیر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں ۔ جبکہ اس زمین کے پاس سے ہی ایک نالہ بھی گزرتا ہے اگر وہاں پر اسپتال بن جائے گا تو وہاں پر سیلاب کا بھی خطرہ لاحق رہے گا۔

اس ضمن میں جب ہم نے تحصیلدار شانگس نصیر احمد سے بات کی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے اس زمین پر قبضہ کیا ہے اور ہائیکورٹ کے احکامات کے عین مطابق ہم وہ زمین بازیاب کرنے کی کوشش کریں گے اسکے بعد مزید کام کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔

اس حوالے سے جب ہم نے اسسٹنٹ ایگزیکٹیو انجینئر مدثر احمد سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے ، ہم نے بھی وہاں پر دو، تین پر کام شروع کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پر لوگوں نے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ، ہم نے بھی ریونیو آفیشلز کو بہت بار کہا کہ اس اسپتال کی تعمیر کیلئے ہمیں کسی دوسری جگہ پر زمین منتخب کرکے دو یا اس زمین پر سے ناجائز قبضہ ہٹا کر دو تاکہ ہم بھی وہاں پر کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر کام شروع کر سکیں۔

لوگوں نے ضلع ترقیاتی کمیشنر اننت ناگ سے اس معاملے کے تئیں مداخلت کی اپیل کی اور پوری جانچ پڑتال کے بعد لوگوں کے جذبات کو ملحوظِ نظر رکھ کر آگے کی کاروائی کرنے کی درخواست کی ۔