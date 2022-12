محکمہ دیہی ترقی کی جانب سے تعمیر کردہ کھیل کے میدان تشنہ تکمیل

سرینگر:جموں و کشمیر میں بیشتر کھیل کے میدان ابھی تک تشنہ تکمیل ہے۔اگرچہ ان کے لئے حکومت کی جانب سے فنڈ بھی مختص کئے گئے ہیں تاہم کھیل کے ان میدانوں میں جاری تعمیراتی کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لئے ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب مختص کئے گئے فنڈز بھی ہوگئے ہیں۔Development Works In The Playground And Sports Infrastructure Remains Incomplete In Jammu And Kashmir

سرکار کی جانب سے جموں وکشمیر کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کی رسائی ملک سطح کی کھیل تک کرنے کے غرض سے یہ اقدامات اٹھائے گئے تھے۔اس کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کی لت سے دور رکھنا تھا۔

تاہم ان کھیل کے میدانوں کی تعمیر مکمل نہ ہونے سے یہاں کے نوجوانوں انتظامیہ سے نالاں نظر آرہی ہیں۔ان میں ناراضگی بھی پائی جارہی ہے۔

اس ضمن میں کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں میدان تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اب تک کام مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ علاقے کے نوجوانوں کھیل کود سے محروم ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں منشیات کا بھی رحجان بڑھ گیا۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے کھیل کے میدان کو سال 2020 میں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس پر دس لاکھ روپے خرچ کئے گئے جبکہ دو بار مزید فنڈز مختص کئے گئے لیکن انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب فنڈز واپس چلے گئے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ سرکار نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لئے جو اقدامات کئے گئے تھے لیکن اس پر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کھیل کود کی سرگرمیوں سے دور ہو چکے ہیں۔نوجوانوں میں اب منشیات کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔

اس سلسلے میں ڈی ڈی سی ممبر نیوہ ماسٹر عبدل عزیز میر نے ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں کھیل کود کی سرگرمیوں میں اضافہ اور کھیل کے میدانوں کی تعمیر اور تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے لئے ہم نے سرکار کو خط لکھا ہے ۔امید کرتے ہیں جلدی ہی کام شروع کیا جائے گا۔Development Works In The Playground And Sports Infrastructure Remains Incomplete In Jammu And Kashmir