رامبن: جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں پہاڑی ضلع رامبن میں ڈپٹی کمشنر رامبن مسرت اسلام نے آج سب ڈویژن رامسو اور سب ڈویژن بانہال میں مختلف پنچایتوں کا دورہ کیا اورمقامی باشندوں کے ساتھ ان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔

لیوینڈر کی کاشت کرنے والے کسانوں کی حوصلہ افزائی

ڈپٹی کمشنر کے ساتھ سب ڈویژن مجسٹریٹ بانہال ظہیر عباس بٹ،ڈی ڈی سی کونسلرز، بی ڈی سی چیئرپرسن، ضلع ناظم تعلیم دیو آنند، چیف ایگریکلچرل افیسر رامبن اشونی کمار، دیگرضلعی افسران، منتخب سرپنچوں، پنچوں کے علاوہ کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے چملواس میں لیوینڈر کی کاشت کرنے والے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کسان اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے روایتی کاشتکاری سے اختراعی کاشتکاری کی طرف بڑھیں۔

انہوں نے نوجوانوں سے یہ بھی کہا کہ وہ اختراعی کاشتکاری کو بطور پیشے جیسے مشروم کی کاشت، شہد کی مکھیاں پالنا اور سبزیوں کی پیداوار کو اپنانے پر زور دیتے ہوئے کسان برادری کو جدید کاشتکاری کی تکنیکوں کے بارے میں آگاہ کیا۔

پروگرام کے دوران ڈی سی نے کاشتکاروں سے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے شروع کی گئی کسان دوست اسکیموں کے بارے میں اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے زراعت اور اس سے متعلقہ محکموں سے رابطہ کریں ۔ ساتھ ہی محکمہ کے فیلڈ افسران کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں کو سائنسی اور جدید ترین تکنیکوں سے آگاہ کریں۔