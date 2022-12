بڈگام :جموں و کشمیر کے بڈگام ضلع کے ڈی سی ایس ایف حامد نے مختلف میڈیا ہاوس کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ضلع کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔DC Budgam Holds Interaction With Media Persons Of The District

ڈی سی بڈگام کی ضلع کے صحافیوں سے ملاقات

اس میٹنگ میں ای ٹی وی بھارت، نیوز 18 نیٹ ورک، رائزنگ کشمیر، دوردرشن نیوز، آل انڈیا ریڈیو سرینگر، گلستان نیوز، کے این ایس، کشمیر ڈسپیچ، کشمیر اسٹوری اور دیگر ذرائع ابلاغ سمیت مختلف نامور قومی اور مقامی میڈیا اداروں سے تعلق رکھنے والے 28 افراد نے شرکت کی۔

ڈی سی نے کہا کہ میڈیا جمہوریت کا اہم اور چوتھا ستون ہے۔ اسی حوالے سے یہ ضلع انتظامیہ کو زیادہ درست اور مؤثر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میڈیا حکومت اور عوام کے درمیان انٹرفیس کا کام کرتا ہے۔ ڈی سی نے میڈیا برادری پر زور دیا کہ وہ گراونڈ لیول پر اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافتی اخلاقیات پر عمل کریں۔اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے معیاری صحافت کی نمائش ہو۔

بڈگام ضلع کے ڈی سی ایس ایف حامد نے کہاکہ میڈیا کو حقیقی عوامی مسائل کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرنی چاہئے ۔مسائل کے منظرعام پر آنے کے بعد اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔