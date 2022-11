ترال:جموں و کشمیر کے ترال میونسپل کمیٹی کمپلیکس میں صدر منظور خان کی صدارت میں ایک تعزیتی اجلاس کا اہتمام کیا گیا جس میں ضلع بھر سے آئے ہئے کونسلروں نے شرکت کی۔Condolence Meeting Regarding Death Of Councilor Mohammad Shafi Shah In Tral Kashmir

ایم سی ترال میں تعزیتی اجلاس

گزشتہ روز فوت ہوئے ایم سی ممبر محمد شفیع شاہ کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی اور دو منٹ کی خاموشی اختیار کر کے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کی گئی ۔

اس موقع پر ترال ٹاون کی جامع تعمیر وترقی کے حوالے سے ان کے رو ل کو سراہا گیا،انتظامیہ سے متوفی کے بیٹے کے لئے سرکاری نوکری کا مطالبہ کیا گیا۔

میڈیا سے بات کرتے ہوئے کونسلر فاروق احمد نے بتایا کہ مرحوم کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اس اجلاس کا اہتمام کیا گیا اور ہم اس موقع پر ایل جی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے تاکہ ان کا عیال متاثر نہ ہو پائیںCondolence Meeting Regarding Death Of Councilor Mohammad Shafi Shah In Tral Kashmir