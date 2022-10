رامبن: جموں وکشمیر کے ضلع رامبن کے سب ڈویزن گول کے دور دراز گاوں شیرلی ڈھوک میں نامعلوم افراد نے عبدالمجید زوہد نام کے شخص کے کھٹال (گئو خانے) میں آگ لگادی جس کے سبب پانچ مویشیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ Cattle Charred To Death In Fire Incident In Gool Of Ramban District

کھٹال میں آتشزدگی میں پانچ جانور ہلاک

اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ آتشزدگی کے واقعے میں پانچ مویشیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جب کہ مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ اس واقعے پر گاؤں والوں میں ناراضگی پائی جارہی ہے۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے جائے وقوع پر پہنچنے پر مقامی باشندوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود آگ پر قابو پانے میں کافی وقت لگ گیا۔

موقع پر مقامی باشندوں نے فائر سروس کی بے حسی پرتشویش کا اظہار کیا اور محکمہ دمکل کے خلاف احتجاج کر تے ہوئے نعرہ بازی کی۔ وہیں مقامی باشندوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن اور مقامی نائب سرپنچ محکمہ دمکل کے خلاف لاپرواہی برتنے کی شکایت درج کرائی اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن نے محکمہ فائرسروس کے خلاف تحقیقات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ Cattle Charred To Death In Fire Incident In Gool Of Ramban District