جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج ملک کے وزیراعظم نریندر مودی کے جنم دن کے موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی پلوامہ کی جانب سے خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔اس میں پھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی کارکنان نے اپنے خون کا عطیہ کیا۔ خون عطیہ کیمپ ضلع ہسپتال میں منقعد کیا گیا تھا۔بی جے پی سے منسلک کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔Blood Donation Camp On the eve of PM Birthday

خون کے عطیہ کیمپ میں بی جے پی کے سر کردہ لیڈران نے شرکت کی جن میں بی جے پی ضلع صدر سجاد رینا، بی جے پی کے ترجمان محمد الطاف ٹھاکر، جنوبی کشمیر کے پارٹی کے انچارج ویر شراف کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔اس موقع 20 کارکنان نے خون عطیہ کیا جس کو بعد میں ضلع ہسپتال کے بلڈبینک میں جمع کردیا گیا۔

وزیراعظم نریندرمودی کے جنم دن کے موقع پر خون کا عطیہ کیمپ

یہ بھی پڑھیں:Daily Wagers Demand Regularisation : عارضی ملازمین کو مستقل کیے جانے کا مطالبہ

اس موقع پر بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہاکہ وزیراعظم نریندر مودی کے جنم دن کے موقع پر ہم نے وادی کشمیر میں 150 بلڈ پوائنٹس دینے کا فیصلہ کیا۔اس خون سے غریب عوام کی جان بچائی جا سکتی ہے ۔Blood Donation Camp On the eve of PM Birthday