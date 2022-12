بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے خان صاحب کے پنچایت حقلہ تکیہ فاروق شاہ علاقے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے بلاک دیوس کا انعقاد کیاگیا۔بلاک دیوس میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مقامی باشندوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔Block Diwas held At TF Shah Khansahab Here In Central Kashmirs Budgam District

اے ڈی سی بڈگام ڈاکٹر ناصر احمد لون نے روگرام کی صدارت کی۔اس موقع پر، ٹی ایف شاہ، ملنار، سمسان، شانی پورہ، کینورا اور دیگر ملحقہ دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے پی آر آئیز اور دیگر اہم شخصات نے شرکت کی۔انہوں نے اے ڈی سی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔

اے ڈی سی بڈگام ڈاکٹر ناصر احمد لون نے لوگوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی پر زور دیا ۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور تمام جاری منصوبوں پر کام کی تکمیل سمیت بہتر تعلیمی سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ۔

اس موقع پر ایس ڈی ایم خانصاحب، سی ای او بڈگام، سی اے او، ڈی ایس ایچ او، سی ایچ او، پی ڈی ڈی، پی ایچ ای، آبپاشی کے اے ای ای اور دیگر متعلقہ افسران اور اہلکار بھی موجود تھے۔